Mony DESWELLE

Dilpomée de l'ESCP et de l'IFM, je suis aujourd'hui en charge des achats mode jeunes createurs au Bon Marché.



Mon objectif professionnel : Acheteuse-chef de produit mode.



Mes domaines de compétence :

•Gérer un portefeuille de marques (60 marques jeunes créateurs au Bon Marché)

•Sélectionner les marques et les produits : construction de collection, prospection de nouvelles marques

•Concevoir des assortiments spéciaux en collaboration avec une styliste (élaboration des tables de Noël, de l’exposition Scandinavia, des offres TBM…)

•Déterminer des plans d’action, des objectifs et marges par saison (CA en augmentation de 15% sur le semestre d’activité au Bon Marché)

•Suivre et contrôler l’activité et les objectifs d’un secteur de mode (étude de la performance des marques)

•Négocier les conditions d’achats et autres avantages fournisseurs

•Suivre l’approvisionnement, les réassorts et le merchandising en collaboration avec un chef des ventes : Mise en place d’un outil de suivi des approvisionnements (indice 210 sur précédent pour le rayon concerné)

•Organiser les opérations de marketing opérationnel et évènementiel

•Piloter une équipe de deux personnes.



Mes atouts pour le secteur :

•Connaissance du secteur et des marques, de ses intervenants et de ses spécificités produits

•Double approche marketing-création

•Maîtrise du progiciel de gestion SAP retail



Mon marché cible :

Le secteur de l’habillement, du luxe et de la distribution sélective.



Mes compétences :

Achats