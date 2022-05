Monzer OTHMAN

Compétences



# Méthode d’analyse physicochimique: IR, RMN, HPLC, CPG, SM, PCS, DSC, SAA.

# Connaissances théoriques et pratiques approfondies en synthèses organiques.

# Bonnes connaissances en synthèse asymétrique, chimie organométallique, chimie minérale, chimie verte et chimie combinatoire.

# Bonnes connaissances en Biochimie, chimie des protéines, propriétés des enzymes.

# Informatique : chemdraw, word, excel, internet, la bureautique, montages virtuels.

# Langues : arabe : lu parlé écrit et anglais : lu parlé écrit (TOEIC : 795/1000 points).



Mes compétences :

Chimie

Chimiste

Synthèse

Technicien de laboratoire