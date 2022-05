Moon-Ji GAYET-SCHWANDER

(contact) email : mjschwander@gmail.com; mobile: 06 83 76 05 78



RRH généraliste, mon ambition est de développer une vision de la fonction RH qui accompagne et valorise le capital humain dans la transformation digitale des entreprises grâce aux innovations RH.

Ces innovations RH doivent tenir compte des problématiques inter-générationnelles, des nouvelles méthodes de management, des métiers émergeants et de ceux qui disparaissent, de la marque employeur, de la qualité de vie et du bien-être au travail. L'objectif étant la motivation et l'engagement qui donnent du sens au travail des collaborateurs et une meilleure performance pour l'entreprise.



Mes compétences :

développement RH

Formation

GPEC

Recrutement

Rémunération

Accompagnement au changement