Fort de dix années d’expérience à différents postes d’Agent Logistique ou Exploitation, je souhaite poursuivre ma carrière dans le domaine du transport et de la logistique.



Dans ce cadre, je suis particulièrement intéressé par les tâches relatives à la gestion d’une activité de transport multimodal. Je suis mobile dans les régions comme la Bretagne et des Pays de la loire.



Mon parcours m’a permis d’acquérir de solides compétences dans ce domaine : Planification de livraison , Organisation et optimisation de tournées, Affrètement, Gestion d'emballages , Gestion des entrées/sorties de containers, Positionnement sur parc, Opérations de transit, …. Ma diversité d’expériences me permet d’être opérationnel dans différentes tâches aussi bien administratives, que logistiques ou d’exploitation.



Je suis un collaborateur rigoureux, ponctuel, consciencieux et polyvalent dans mon travail. Mon parcours m’a amené à utiliser mes qualités d’écoute et de compréhension et à m’intégrer facilement dans les différentes entreprises au sein desquelles j’ai été amené à travailler.



Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Cordialement









Moran CAPITAINE



Mes compétences :

Microsoft Excel

Affrètement

Administratif

Transport de marchandises

Logistique

Transport

Planification

SAP

Géographie