Moran DEKEYSER

Domaine de compétences :



- Conseil en création, déveleppement

- Stratégie d'entreprise

- Marketing stratégique,

- Management d'équipe

- Stratégie de positionnement

- Étude de marché,

- Analyse concurrentielle, Matrice de Porter, SWOT,

- Aide à la communication,

- Conception de business plan

- Événementiel



Bonjour à tous,



"Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi !"





Je me présente,



Titulaire d’un Master 2 Création d’Entreprise et Management de Projets Innovants,





Spécialisé dans le Management International des PME et des territoires (Master MIPMET), option stratégie d’entreprise et Marketing Stratégique, sous la direction de Messieurs Olivier Torres et Gaël Gueguen, spécialistes PME et Stratégie d’entreprise.

J'ai réalisé un mémoire intitulé : "L'internationalisation du groupe Renault et le projet Marketing de la Logan", dans lequel ma problématique principale fut de comprendre les nombreux mécanismes permettant une internationalisation optimale dans le cadre du lancement d'un projet innovant.



J’ai voulu enrichir mon parcours en me spécialisant dans le Management de Projets Innovants et la Création d’Entreprise (Master CEI), à l’IAE de Montpellier.



Comme vous pouvez le voir, ma stratégie est de coller aux besoins de notre région (Languedoc-Roussillon), constituée à 95% de TPE, dont une part non négligeable est représentée par des TPE innovantes.



Sorti de cela, j'ai été chargé de mission puis conseiller et formateur dans divers domaines toujours en rapport avec la création et le développement d'entreprise.



Après l’accompagnement de plus de 150 entreprises en 3 ans, j'ai souhaité passer un cap en allant plus loin dans le développement et la dynamisation de l'entreprise en général ce qui m'a amené vers d'autres fonctions.



Aujourd'hui Secrétaire Général du MEDEF Montpellier Sète Centre Hérault, cette même envie de contribuer au développement des entreprises m'anime plus que jamais.



Ne pas avoir eu (pour l'instant) le "cran" de lancer ma propre entreprise m'a poussé à mettre mes compétences au service de ceux qui ont osé!





Je terminerai sur une autre citation qui illustre bien l'état d'esprit que je prône humblement,



"Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser"



Coluche



A très bientôt, j’espère...





Cordialement et amicalement.



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Business development

Consultant

Conseil aux entreprises

Management de projet

Responsable d'équipe

Management