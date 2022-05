Morand OLIVIER

Actuellement directeur d'un magasin Weldom (MSB OBI Groupe ADEO) dans le Centre de la France, je cherche un nouveau poste dans les Dom Tom (Martinique ,Nouvelle Caledonie...)



Au-delà de ma formation en marketing - commerce (dut),mes expériences de responsable de centre de profit dans le groupe ADEO ,Partner Jouet, et Castorama m’ont permis d’acquérir une aisance relationnelle et une autonomie indispensable.



De par ma formation, et mon expérience, je pense maîtriser les différentes missions, stratégie commerciale, marketing, managériale ainsi que le contrôle de gestion.



En 30 ans de management, j’ai eu la chance d’encadrer des équipes et comités de direction riches et variées (de 10 à 40 personnes cadres ou non) j’ai toujours réussi à fédérer autour du projet de satisfaction client.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access