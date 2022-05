Moreau DENIS

Mr et Mme



Mes rôles au sein de l'agence sont les suivants:

-du management commercial en confiant un portefeuille client aux ATC avec un objectif de marge,de chiffre d'affaire,de facturation transport et de développement de nouveaux clients

-de la gestion de stock avec le contrôle des stocks

-de la gestion financière avec consolidation du compte de résultat,le suivi du crédit client et le recouvrement des créances

-de la gestion administrative avec le suivi des factures fournisseurs,le suivi des litiges fournisseurs

-de la gestion logistique avec l'approvisionnement,la sécurité,les transports

-de la gestion du personnel avec les plannings,les entretiens de progrès



Mes compétences :

Organisation du travail

Professionels

Rassembleur et décideur

Développement commercial

Crédit client

Gestion du personnel

Management

Commerce

Travaux publics

Négociation

Construction bois

Communication

Achats

Gestion

Négociation commerciale