Morel SEBASTIEN

Directeur de centre, au sein du groupe ELIS, j'ai pour responsabilité la croissance et la rentabilité de cette structure.



Je m'appuie sur une expérience de plus de 10 ans dans partie industrielle en blanchisserie industrielle et dans le secteur automobile.



Mon savoir faire :

- Management

- Gestion de budget

- Gestion des flux

- Gestion commerciale

- Amélioration continue



Mon savoir être :

- Écoute active

- Exemplarité

- Fédérateur

- Élément moteur



L'amélioration est infinie.



Mes compétences :

Production

Kaizen

Gestion de la production

Lean IT

Gestion de projet

Management opérationnel