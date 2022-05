Morgan BAUSSART

Actuellement Sapeur-Pompier Volontaire, je suis une personne engagée et motivée qui aime la discipline et le travail en équipe. Mes points forts sont la volonté de progresser afin de ne pas rester sur mes acquis ainsi que progresser selon le principe de l'amélioration continuelle. Conquérir, Coopérer et Secourir sont les activités dans lesquelles je m'épanouie.

Originaire d'un Baccalauréat Scientifique je me suis dirigé vers un Diplôme Universitaire Technologique Hygiène Sécurité Environnement. Au cours de mon projet portant sur les risques de la Méthanisation, je me suis rendu compte de l'importance de la protection de l'environnements face aux différents risques. C'est donc pourquoi après mon DUT je me suis dirigé vers une troisième année de licence SVT en parcours Environnement et Développement Durable.

Mon envie de travailler dans le domaine de la prévention des risques dans le domaine QSE m'est apparue suite à mon engagement au sein du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Ardennes. J'ai trouvé dans cette activité une réelle vocation.



Mes compétences :

Evaluation de l'impact environnemental

Sécurité

Qualité

Analyses en laboratoire

Anglais niveau intermédiaire

Management de la sécurité

Sauveteur secouriste du travail

Gestion de projet

Management de la qualité

SSIAP 3

Prévention

Excel / Power Point / Word

Management environnemental

Leadership