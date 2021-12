Morgan CABALLERO

Par le biais des sports pratiqués, mes expériences passées ainsi que des rencontres faites au cours de toutes mes expériences, j'ai pu développer mes capacités commerciales, de management et d'organisation envers un objectif précis (qui est la croissance d'ACTM).

Mon experience chez ACTM me permet de comprendre que les choses ne tombent pas du ciel et qu'il faut se donner les moyens de réussir pour atteindre ses objectifs (Travail + Méthode + Organisation = Résultats) et c'est ce que j'enseigne aux nouvelles recrues.

Aussi travailler les points faibles tout en valorisant les qualités est une chose importante à mettre en pratique chaque journée de travail.

L'esprit d'équipe est une chose importante qu'il faut préserver dans un groupe de travail ; cela constitue une excellente synergie " jouons de nos différences!".





Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Export

Gestion de projet

Import

Import Export

International

Logistique

Marketing

Supply chain

Vendeur

Gestion

Vente