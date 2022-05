Morgan Chaplet, 30 ans, marié.



Actuellement Technico-commercial Prescripteur chez TERRIERE CARRELAGE, groupe Saint Gobain, spécialisé second œuvre. Mes missions sont la gestion et développement d'un porte-feuille client en B to B ainsi que la prescription auprès des donneurs d'ordres des mes clients (promoteur, architectes, constructeurs...). J'assure l'organisation administrative, la logistique, le reporting de mon activité ainsi qu'une veille assidu du marché afin de réaliser les objectifs fixés.



Audacieux, dynamique et fédérateur. J'aime animer mon activité, en optimiser son organisation, afin d'atteindre mes objectifs. Apres 10 ans d’expérience commerciale, je souhaite relevé un nouveau défi au sein d'une organisation entreprenante dans laquelle je pourrais apporter et accroître mes qualités et compétences.



Mes compétences :

Prospection

Conseil

Management

Négociation

Gestion

Reporting

Développement

Analyser les besoins et définir les objectifs