Morgan CHEVALEYRE

Développeur de formation, Co-Fondateur d'une Start-Up actuellement en phase de création.

Création d'un studio de développement de jeux vidéo sur smartphones et tablettes tactiles, fonctionnant sur les systèmes d'exploitation mobiles Android et iOS.

Réalisation des parties Conception et Développement Technique en interne, appel à prestataires pour les travaux graphiques et sonores.

Développement réalisé à l'aide de Corona SDK.



Mes compétences :

Lua

Corona SDK

HTML 5

CSS 3

JavaScript/Ajax

JQuery Mobile

PhoneGap

PHP / MYSQL

Java/j2ee

Visual C++

Visual C#

Netbeans

Eclipse

Visual Studio 2010

UML

Merise