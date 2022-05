Morgan DEVAUX

Jeune diplômé en psychologie sociale. Actuellement en poste de Conseiller en Evolution Professionnelle au sein d'une agence de Pôle Emploi. Ayant 320 demandeurs d'emploi à suivre dans la modalité d'accompagnement GUIDE, recevant une population de demandeur hétéroclite. J'accompagne les demandeurs d'emploi dans la sécurisation du projet de formation. Accompagner les demandeurs d'emploi dans leur création d'entreprise. Participation à l'accueil du public de l'agence, accompagnement à l'autonomie informatique.



Précédemment Conseiller d'Insertion Professionnelle à la Mission Locale du Pays Compiégnois et du Pays des Sources. Accompagnant de manière intensive des jeunes, en situation de grande précarité socioprofessionnelle, à travers des ateliers collectifs, des entretiens individuels et des suivis en Entreprise.

Souhaitant développer mon expérience au sein de l'insertion professionnelle des jeunes, afin de construire une approche psychologique dynamique autour de ce sujet, pour pouvoir mettre en place un partenariat entre les attentes d'un monde professionnel en constante évolution et une formation répondant et anticipant l'évolution du monde professionnel.



Mes compétences :

Enquête qualitative

Animation de groupes

Méthodes quantitatives

Entretiens professionnels

Gestion des conflits

Accompagnement de projet

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement au changement