Morgan DINKEL

- Plus de 15 ans d'expériences dans la création d'entreprises innovantes Numérique / TIC.

- +1000 dossiers de créations d'entreprises expertisées / auditées

- +200 sociétés créées, accompagnées et challengées dans le Numérique.





Compétences clés :

- Création dentreprises numériques innovantes en lien avec Recherche

- Coaching, Mentoring et Challenging dentrepreneurs

- E-Marketing et Business Model

- Montage de Business Plan

- Relations entre startup / université / grands groupes / clusters / financeurs

- Management de projets de développement dapplication web et mobile

- Veilleur et curateur de linformation digitale