Valery MBELE

Recherche un poste de Responsable Exploitation Entrepôt Logistique



Mon expérience dans le déploiement des outils du Lean Manufacturing en logistique automobile me permet aujourd'hui de faire de l'encadrement pour conduire le changement .

Fort d'une expérience de management d'un entrepôt de 100 personnes , je combine désormais management et optimisation.



Mes compétences :

Management d'équipe

Budget management

Logistique industrielle

Lean Manufacturing

SAP

Value Stream Mapping

Lean supply chain

Kanban

Kaizen

Management