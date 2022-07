Morgan HEMON

Docteur en pharmacie et titulaire d’un Master spécialisé en «Économie et gestion de la santé» de Dauphine, j’ai acquis une expérience dans l’optimisation des organisations dans le secteur hospitalier et dans le domaine de l’évaluation médico-économique des produits et techniques de santé.



Par ailleurs, j’ai réalisé une thèse de pharmacie sur la thématique du paiement à la performance dans les systèmes de santé (ROSP, QOF, IHA) des pays membres de l’OCDE.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de projet

Conduite du changement

Industrie pharmaceutique

Pharmacie