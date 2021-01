Morgan PROST

Passionné par le monde de la mécanique, de la conception et des systèmes automatisés, j'ai travaillé un an et demi en tant dingénieur produit, responsable des pièces bielles et vilebrequins sur le périmètre du moteur. Depuis fvrier 2016, Joccupe le poste de Leader Ingénierie sur les projets Espace et Kadjar sur le périmètre RPE (Roue, Pneu, Enjoliveur).



Avant cela, jai été diplômé en tant qu'ingénieur en génie mécanique au CFAI MECAVENIR, en partenariat avec l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) que j'ai intégrée après une année en classe préparatoire Adaptation Technicien Supérieur (ATS) au lycée Diderot.



Précédemment, je m'étais orienté vers un BTS en Mécanique et Automatismes Industriels (MAI) qui m'a permis d'acquérir un bagage technique et pratique en mécanique et en systèmes automatisés.



J'ai également, dans le cadre de mes études, effectué un séjour linguistique en Irlande (Dublin) d'une durée d'un mois.



Si vous souhaitez d'autres renseignements, je reste à votre entière disposition.



À très vite !



Mes compétences :

Pack Office, Solidworks, PL7 Pro, Automation Studi

Grafcet, Litteral structure, LADDER, GEMMA

HTML, Python Programming

Thyristors

Diodes

R&D

3D

2D

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word