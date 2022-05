Morgane ALRIC

Actuellement Ingénieur Agronome spécialisé dans l’Agromanagement-marketing, je suis à la recherche d'un poste en marketing-Chef de Produits.

Grâce à ma double compétence scientifique-marketing et mes différents stages, j’ai développé une grande polyvalence ainsi qu’une bonne connaissance du produit et des différents circuits de distribution qui me permettront d’intégrer efficacement un service marketing.







Mes compétences :

IRI

Microsoft Office

Merchandising