Morgane AUSTRY

Actuellement en recherche active sur Toulouse.

Forte d'une expérience RH de plus de 7 ans, j'ai évolué sur des postes généralistes.

RH opérationnelle, réactive et rigoureuse, je souhaite m’investir sur des projets transverses et collaboratifs, dans lesquels jepourrai mettre à profit mon goût pour la gestion et l’organisation.

Que la performance sociale soit au coeur de la performance économique est , pour moi, un véritable enjeu professionnel.



Mes compétences :

Cuisine

Blogging

SAP GXP HYPERVISION

Microsoft Office

Informatique

Organisation professionnelle

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Audit

Payroll

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Internal Audit

Managerial Skills > People Management

Intranet

SAP OFFICE

Sage Accounting Software