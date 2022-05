Morgane Beaujard

Après une formation Infographiste Multimédias à l'IFPA de Mérignac en 2016 afin de me spécialiser, je suis de nouveau à la recherche d'un emploi.



Egalement diplômée d'une Licence "Négociant d'art, Médiateur culturel" à l’Icart (Ecole du Marché d’Art et d’Action Culturelle, spécialité Médiateur Culturel), je suis actuellement à la recherche d’un emploi, de missions ponctuelles ou de missions de remplacement, afin de financer mes projets professionnels et de subvenir à mes besoins et ceux de mon fils.



Je possède mon propre véhicule et peux me déplacer si besoin est.



Graphisme et Web Design :

- création de charte graphique et pack de communication complet (logo, flyer, bandeau, affiches, etc)

- création de site web et gestion de site

- création de supports divers de communication particulier et professionnel

- création de dessins pour supports artistiques (pochette CD, t-shirts, MUG, etc)



Communication digitale :

- plan de communication

- création de page Facebook (ou autre réseaux sociaux) et gestion (rétroplanning de publication, référencement, accessibilité, etc)

- création d'outil pour diffusion web

- cours de gestion communication digitale



Événementiel et Médiation culturelle :

- aide à l'organisation d'événements

- médiateur culturel, chargée de communication ou relation pour des événements

- relation presse à l'année, cours de communication presse (création de fichier presse spécifique pour votre structure, mise à jour de fichiers, communiqué de presse, dossier de presse, etc)

- accueil et gestion d'équipe d'accueil sur des événements

- création de supports de communication presse et technique pour la gestion en amont ou sur l'événement pour les équipes



Informatique :

- cours de prise en main de l'outil informatique - nouvelles technologies (téléphone par exemple)

- Suite Office/Suite Adobe

- Utilisation des réseaux sociaux dans le cadre scolaire ou professionnel

- cours d'informatique pour les personnes âgées



Ateliers divers informatique/communication/presse :

- Réseaux sociaux professionnels : ados/adultes

- Découverte du graphisme/web design : ados/adultes

- Presse et journalisme : ados



Attention, sur les gros projets, sauf cahier des charges déjà pré-établi, l'établissement d'un devis sera facturer.

Des forfaits de gestion de communication mensuelle peuvent être établis.

Je peux me déplacer pour des rendez-vous jusqu'à Bordeaux ou plus, cependant au delà de 20km un petite participation aux frais de déplacements seront demandés (sauf si déjà compris dans le pack choisi).



N'hésitez pas à me contacter.

Bonne journée

Morgane Beaujard



Mes compétences :

Communication évènementielle

Organisation d'évènements

Accueil de public

Presse écrite

Communication visuelle

Vente

Encadrement de groupe

Création

PAO

Dessin

Dessin vectoriel

JQuery

PHP

PhpMyAdmin

MySQL

Graphisme web

HTML 5

Adobe

Graphisme print

CSS 3