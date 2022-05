Morgane BERTHEU

Bienvenue sur mon profil,



Passionnée par les cultures étrangères, je souhaite apporter mon dynamisme et mon savoir faire à une entreprise innovante souhaitant développer son service achat et logistique.



Mon souhait est de rejoindre une nouvelle équipe issue du secteur industriel au sein de laquelle je saurais être force exécution et atteindre les objectifs fixés.



Expérience : 4 ans d'expérience professionnelle en France et l'étranger + 1 an d'expatriation académiques au Mexique.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

IBM AS400 Hardware

Bloomberg

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint