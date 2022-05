Morgane BRAULT-HÉLIAS

Professionnelle de la gestion d'activités liées à l'ingénierie géotechnique et de structures



10 ans d’expérience dans le secteur parapétrolier en France et aux États-Unis et maîtrisant tous les aspects du métier, en particulier les interfaces multi-services



3 ans d’encadrement d'équipes et de gestion de budget avec l'implémentation, le développement et le pilotage d'un département géotechnique: management d'équipes, de budget et d'allocation des ressources sur des projets d'envergure.



Une excellente maîtrise de l’anglais avec 3 ans passés aux Etats Unis.



Mes compétences :

Design

Géotechnique

Tendering

Geotechnical design

suction pile design

Offshore Oil & Gas

yard experience

shallow foundation design

Team Management

training

Cross cultural management

FEED

Microsoft Word

Abaqus

Microsoft Excel

SAP

Gestion d'équipe

Gestion des opérations

Plaxis

ERP

Pétrole

Gestion de processus

Planification

Gestion de projet

Ingénierie