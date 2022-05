Morgane BREUIL

Formée en Psychologie du travail et des Ressources Humaines, nous travaillons aussi bien sur des problématiques riches et diversifiées:

- Analyse du travail, le recrutement, conduite d'entretien, lecture de tests de personnalité (SOSIE et D5D)

- l'ergonomie, la santé au travail, les risques professionnels

- En RH : formation professionnelle, la GPEC, le droit du travail, la mobilité et les transitions professionnelles...



Mes compétences :

Recrutement

Lecture de test de personnalité

Sourcing

Présélection téléphonique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel