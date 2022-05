Morgane BURÉ

DRH du bureau de Casablanca du Boston Consulting Group, après 2 ans de gestion de carrière au bureau de Paris et 10 ans d’expérience en Conduite du Changement sur de grands projets de transformation ou d'optimisation de la fonction RH au sein de grands cabinets de conseil internationaux



Mes compétences principales :



* Gestion des RH (gestion des talents, formation, staffing, etc...)



* Optimisation de la fonction RH (Organisation de la fonction, gestion de la performance, recrutement, formation)



* Conduite du changement :

Cadrage (analyse des impacts, stratégie d’accompagnement au changement, plan d’accompagnement) - Evolution des organisations (évolution des rôles, formalisation et optimisation des processus,…) - Communication (stratégie de communication, plan de communication, supports de communication)- Mobilisation d’acteurs (organisation de séminaires, mise en place de communautés métiers,..) - Formation (stratégie et plan de formation, conception de supports, animation)- Déploiement - Gestion des relations sociales



* Cadrage et Pilotage de Projet



* Assistance maîtrise d’ouvrage (Expressions de besoins métiers, Recettes fonctionnelles, habilitations,…)



* Management, Encadrement d’équipe



* Connaissances Fonctionnelles : Gestion des sinistres IARD, Gestion des temps et des Activités, Recrutement, Paie, Achats, Développement Durable



