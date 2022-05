Morgane BUREL

Motivée par mon goût pour le management, la gestion du terrain et le service clientèle, mon poste actuel m'a apporté l'évolution que j'attendais, et l'enrichissement personnel d'apprendre encore d'avantage et d'acquérir de nouvelles compétences.



Dynamique et formée par quinze années d’expériences en grande distribution, j'ai été pendant trois ans adjointe responsable caisse, j’effectuais aussi les remplacements de mes responsables. Je suis actuellement manager caisse/accueil depuis 2016 après avoir suivi et validé plusieurs formations sur la démarque inconnue, la gestion de l'accueil, le management et la cohésion d'équipe.



Privilégiant la formation de mon équipe, j’ai mis à disposition un protocole caisse regroupant toutes les procédures pour optimiser les compétences de mon équipe, faciliter la fluidité des caisses, accroître la satisfaction client et ainsi augmenter notre productivité et notre chiffre d'affaire.



Je suis réactive, je réponds aux besoins de la clientèle, recueille les suggestions, tout en gérant le standard, la caisse, les livraisons, mon équipe ainsi que les autres tâches administratives qui incombent à ma fonction.



J'aime la polyvalence de mon métier, l'imprévu du quotidien, travailler en équipe pour améliorer nos objectifs et avoir un meilleur service client. J’accorde autant d’importance à la gestion du terrain et à mon équipe qu’à la relation client. Le suivi des indicateurs de performances, un accueil de qualité, une écoute attentive, et une réponse adaptée aux besoins sont mes maître-mots pour fidéliser nos clients.



Désireuse de continuer à évoluer je serais ravie de découvrir de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Vente

Travail en équipe

Management

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Statistique

Analyser les besoins et définir les objectifs