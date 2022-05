Morgane CHEYLAN

Bienvenue sur mon profil



DU SAVOIR-FAIRE AU FAIRE SAVOIR



Professionnelle de la communication, je travaille depuis 15 ans à faire savoir : valoriser produits, services ou territoires au mieux de ce qu'ils offrent.

Créative pragmatique, je valorise l'écoute et la compréhension des besoins, afin de proposer des actions ciblées et pertinentes.





N'hésitez pas à me contacter, le partage et l'échange sont les moteurs de l'enrichissement !





Pour en savoir plus :



Mes compétences :

Commercial

Communication

Conseil

Conseil marketing

Internet

Marketing

Publicité