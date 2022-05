Morgane COLAS

Juriste droit social & RH au sein d'un cabinet d'experts-comptable, j'accompagne quotidiennement des entreprises dans la gestion du droit social et des ressources humaines. Cet accompagnement se traduit par la réalisation d'actes juridiques ou par le conseil sur les relations individuelles et collectives de travail.



Les entreprises que je conseille ont un effectif variant entre 1 et 160 salariés, et relèvent d'activités différentes (HCR, BTP, bureaux d'études techniques, commerce de gros, etc...).



Depuis 2 ans, j'accompagne principalement une entreprise dont l'effectif est d'environ 160 salariés ; et relevant de l'activité est celle des commerces de détails non alimentaires.



En complément de ma mission de juriste RH, je gère 10 dossiers de paie (environ 60 salariés) relevant de conventions collectives différentes.



Mes compétences :

Droit social

Veille juridique

Contrat de travail

Relations sociales

Ressources humaines