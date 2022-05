Traductrice technique diplômée propose services de traduction, relecture, correspondance commerciale, localisation, retranscription audio.

Interprète de liaison propose assistance linguistique lors de colloques, meetings, téléconférences. Accompagnement en rendez-vous.

Langues source : allemand, anglais, italien

Langue cible : français

Mes tarifs s'appliquent au mot source ou à la page, en fonction de vos besoins. En choisissant de travailler avec nous, vous choisissez un interlocuteur unique et disponible, pour répondre parfaitement à vos besoins et attentes.

Je travaille actuellement beaucoup avec des entreprises industrielles métallurgie, pharmaceutique, emballages, carrières), visites de lignes de production, formatrice Kaizen Tean.



Nous trouverons ENSEMBLE la solution à VOS besoins.



Morgane Collé

Auto-entreprise

N° SIRET: 79124932900016

TVA non applicable



Mes compétences :

Gestion de projet

Formation professionnelle

Enseignement

Interprétariat

Assistante commerciale

Traduction technique

Négociation commerciale