Morgane COULIOU

Après des études en mathématiques, je me suis fait emporter par la grande vague de l'informatique de la fin des années 90. A peine commencée, j'étais déjà consultante fonctionnelle! Depuis maintenant plus de 15 ans que je fais ce métier, je peux vraiment dire que je suis une consultante fonctionnelle, spécialisée en assistance à maîtrise d’œuvre, et prête à évoluer vers de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la gestion ou coordination de projet.



Mes compétences :

MOE

Système d'information

AMOA

Conseil