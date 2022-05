Morgane DE CAMBOURG

Site de vente en ligne bijoux et autres créations :Array



Notre boutique en ligne de bijoux et autres créations a pour but de proposer, aux plus petits comme aux plus grands un choix de bijoux, d'accessoires, de créations ... Vous y découvrirez des bijoux originaux, très tendances, élégants, et ce, au meilleur prix.



Spécialiste des ventes privées en comité d'entreprise et à domicile, Be Pop Et Loula propose un large choix de bijoux et accessoires de mode pour hommes et femmes.



Les bagues, boucles d'oreilles, bracelets, pendentifs et autres créations sont rigoureusement sélectionnés auprès de créateurs made in France et d'artisans du monde (Pérou, Bali, Thaïlande…). Quelles soient en bois, acier, résine ou autres matériaux originaux, les pièces de la gamme séduiront les plus grands fanatiques du shopping comme les plus modérés !



Envie d'une expo-vente originale au sein de votre entreprise ou à votre domicile ? vous désirez de plus amples renseignements concernant nos réunions à domicile ? N'hésitez pas à nous contacter par mail depuis la page contact de bepopetloula.fr ou par téléphone.



