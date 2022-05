Morgane DELCOURT

Juriste de formation, j'ai professionnalisé mon cursus en intégrant le Master II Droit et Pratique des Relations de Travail à l'Université de Montpellier. Au cours de cette année universitaire, j'ai perfectionné mes connaissances en droit social ce qui m'a permis, dès l'obtention de mon diplôme, d'occuper un poste en CDD d'assistante Ressources Humaines auprès du groupe AREVA (CCN de la métallurgie) et de poursuivre sur un second CDD de juriste en droit social auprès de l’UIMM Méditerranée Ouest.



Le poste que j'ai ensuite occupé à ANTIX, société spécialisée dans la fabrication de meubles « façon anciens », m'a permis de devenir une véritable généraliste de la fonction RH. Sous la direction du PDG, j'étais ainsi en charge de l'ensemble des domaines relevant des Ressources Humaines (budget RH, recrutement, formation, IRP, hygiène et sécurité, supervision de la paye, reporting social, élections professionnelles…).



Par la suite j'ai travaillé pour la société GSFT à un poste identique à celui que j'occupais au sein d'ANTIX à la différence qu'il s'agissait d'une entreprise de service multi-sites (Toulouse, Carcassonne, Béziers, Montpellier et Avignon), ce qui m'a conduit à gérer de nouveaux problèmes propres à ce type de structure. Par ailleurs, j’avais pour mission l’établissement de la paye et des charges sociales.



J’occupe depuis septembre 2008 un poste de RRH au sein de la société Capitole Finance filiale Caisse d’Épargne Midi Pyrénées spécialisée dans le crédit bail mobilier.



Je suis dynamique, consciencieuse et je sais faire preuve d'initiative. J'ai toujours eu un bon sens du relationnel et m'intégrer dans une équipe n'a jamais été pour moi un problème. La maturité acquise au cours de mes expériences a fait de moi un interlocuteur privilégié entre la Direction et les salariés.



Spécialisations : relations sociales, emploi, formation, paie, veille sociale, pilotage de projets, gestion de budgets, animation/encadrement,







Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Management

Formation