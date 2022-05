Morgane DERYCKE

Passionnée par la gestion de l'environnement et l'économie solidaire et avec de l'expérience en tant que responsable qualité-certification, je suis nouvellement diplômée d'une maîtrise ès sciences de la gestion à l'ESG-UQAM de Montréal. Je suis très adaptable, complètement bilingue français-anglais et je sais gérer les priorités efficacement pour compléter mes projets dans les temps.

Ayant une double compétence scientifique et managériale dans les sciences de l'environnement, je suis à la recherche d'un poste avec challenges qui me permettra de mettre à profit ces compétences au services d'entreprises dynamiques.



Mes compétences :

Audit

Informatique

Sécurité

Développement durable

Rédaction

Environnement

Qualité

Iso 14001

Ohsas 18001

Iso 9001

Normes environnementales