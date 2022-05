Morgane DUCHÂTEL

Après une formation en communication et diverses expériences professionnelles dans l’événementiel, la communication et le tourisme, je souhaite à présent partir à l'étranger dans le cadre d'un SVE (service civique européen) ou un VIE (volontariat international en entreprise).



Mes compétences :

Traduction

Accueil de groupes

Accueil du public

Evènementiel et logistique

Wordpress

Communication

Adobe Photoshop

Rédaction de contenus

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel