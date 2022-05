Morgane DUFOUR

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi ou d'un VIE. Je souhaite continuer dans des fonctions commerciales dans l'industrie pharmaceutique. De nature curieuse et flexible, je suis intéressée aussi bien par le générique que par le brand.



J'ai souhaité confirmer ce choix grâce à mon expérience d'un an au sein de TEVA Laboratoires. En tant que chef de projet Business development, j'ai eu l'opportunité d'avoir une vue d'ensemble des projets et du métier, de la sélection des produits à la contractualisation et la passation du dossier au service lancement. Les négociations avec les fournisseurs font également parties intégrantes de ce travail.

L’aspect commercial de cet emploi était important et je souhaiterais poursuivre ma carrière dans cette voie.



Enfin cette expérience me permet de découvrir le marché des génériques et les problématiques associées aussi bien à la ville qu'à l’hôpital ainsi que le marché de l'OTC.



Mes compétences :

Français

Anglais

Permis de conduire

TOEIC 935

Office package

Chinois

Marketing

Business developpement

International

Compliance

Dynamique

Management

Industrie pharmaceutique

Pharmacie

Contact aisé

Chef de projet

Partenariat commercial

Gestion de projet

Licensing in

Négociation