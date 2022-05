Curieuse, active et réactive, polyvalente et ambitieuse, à la soif d'apprendre, technique mais aussi une capacité d'écoute, d'adaptation. Des qualités qui font partie de mon caractère, que j'ai pu acquérir et développer depuis ces dernières années.



Mes compétences :

Organisée

Sérieuse

Polyvalente

Autonome

Dynamique

Curieuse

Ambitieuse