Morgane FONTAINE

Rejoignez le Groupe Casino !



Venez "Nourrir un monde de diversité" et partager nos valeurs C.L.E.S (Conquérant, Loyal, Exigeant, Solidaire) !



Je recrute plus particulièrement des collaborateurs pour la branche Leader Price, métiers opérationnels: Adjoints de magasin, Directeurs de magasin mais également des Manager de régions et puis sur les métiers amonts: RH, Juridique, Marketing, Merschandising, Expansion... sur le périmètre national.



Je recrute également pour les metiers operationnels encadrants sur un périmetre France du Groupe Casino (Géant, Supermarché, Franprix, Casino Restauration, Proximité, Drive).



Nous recherchons pour les enseignes de distribution:



Directeur de Magasin, Directeur Adjoint, Manager de rayon Alimentaire et Métiers de Bouche (Boucherie, Marée, Boulangerie…Voir plus

Rejoignez le Groupe Casino !



Venez "Nourrir un monde de diversité" et partager nos valeurs C.L.E.S (Conquérant, Loyal, Exigeant, Solidaire) !



Retrouvez l'intégralité de nos opportunités de carrières surArray

Décrouvez également notre site dédié à l'alernance : http://www.alternance-stages-casino.fr/

ainsi que notre fanpage dédiée : http://www.facebook.com/AlternanceStagesCasino.fr