Morgane GANTOIS

Conseillère hygiène depuis 2015 j'assure le suivi des clients nationaux des Hauts de France pour la société Orapi HYGIÈNE (audits, conseils et formation)



Formatrice en hygiène (nettoyage, désinfection, ergonomie, utilisation de machines) depuis 2012 pour la société Hygenor Conseil, je travaille avec différents types d'établissements : ESAT/ET, hôpitaux, maisons de retraite, entreprises de propreté, cuisines centrale ...



Mes missions principales sont :

- l'animation de formations

- la création de supports

- l'élaboration de diagnostics hygiène (blanchisseries, cuisines centrales et satellites)

- la veille réglementaire



Mes compétences :

ISO 9001

ISO 14001

MASE

OSHAS 18001

Habilitation H0B0

Maîtrise Méthodes RABC et HACCP

SST (2014)

Microsoft Office

Analyse des risques professionnels

Analyse environnementale

Auditeur interne