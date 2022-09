Morgane MARTIN

Ingénieure d'études thermiques spécialisée dans le bâtiment, je souhaite m'engager dans une entreprise ayant des valeurs fortes dans la préservation de l'environnement et plus particulièrement l’efficacité énergétique. En effet, je souhaite dynamiser la construction de bâtiments consommant le minimum d'énergie et possédants des installations thermiques avec une efficacité optimale.



C'est pourquoi, d'une part, la réalisation d'études de simulations thermiques est primordiale afin de fournir des bâtiments respectant la RT2012 mais également délivrer des certifications environnementales. D'autres part, la mise en œuvre d'audits énergétiques est importante afin de promouvoir les travaux de rénovation des bâtiments et par conséquent de les rendre moins énergivores.



Pour cela, mes différentes expériences ainsi que ma connaissance dans les logiciels de simulation thermique ClimaWin et Perrenoud me permettent de fournir une consommation contrôlée des bâtiments tout en préservant le confort thermique des occupants.



Enfin, ma triple spécialisation Eclairage, Acoustique, Thermique me permet d'avoir un champ plus étendu sur les différents corps de métiers liés à des projets du bâtiment.



Mes compétences :

Étude thermique

Etude photométrique

Perrenoud

Acoustique du bâtiment

Comfie-Pléiades + Alcyone

Dialux

Audit énergétique

HQE

Efficacité énergétique

AutoCAD

Réglementation thermique