Mounir DADDI

Artisan ELECTRICIEN depuis 2007 je vois le monde de l'artisanat changer .

En effet les signatures de devis sont de plus en plus difficiles,

là ou je réside .

Cependant si vous connaissez des personnes concernées par cela ou avez besoin de mes services d’électricien mais aussi dans la réalisation d'extension de maison tout corps d’état je me ferai un plaisir d’étudier vos propositions.(placo/peinture/carrelage/.. avec l'appui de différents artisans sous mes ordres)



Pour toutes ces raisons de non signatures de devis j'envisage de revenir dans le monde ouvrier en tant que Technicien ou Responsable d'une équipe.

FORMATION :Technicien de maintenance dans le milieu bancaire (niveau BAC +3 ELECTRONIQUE),.(maintenance hydrolique/électrique/électronique /pneumatique..)



Mes compétences :

A L'ECOUTE

autonome

Relationnel

SYMPATIQUE