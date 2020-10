Mounir DROUAZ

J'ai tout d’abord travaillé en tant qu’adjoint qualité en industrie pharmaceutique.

Avec 6 ans d’expérience professionnelle, j’interviens régulièrement sur des missions de réception et de qualification d’équipements de process & utilités de production, notamment pour MERCK MILLIPORE et Lilly France



Mes compétences :

BPF

Industrie pharmaceutique

Comptage particulaire

Qualification d’équipement

Gestion de projet

Mirage manuel/automatique

Thermoformeuse

Conditionnement

Centrale de traitement d'air

HVAC

Remplisseuse

Etiqueteuses

Utilités et fluides pharmaceutiques