Mounir KHARAG

Mission 1:

Mise en œuvre de l'évolution des systèmes de sécurité existants, comprenant la veille technologique nécessaire:

- S'assurer sur la base de l'existant l'évolution des installations

- Évaluation de l'état des technologies et des matériels installés, et propositions des modifications nécessaires.

- Estimation dans le cadre des dotations budgétaires les priorités pour le remplacement des matériels technologiquement ou fonctionnellement dépassés.

- Valorisation des dotations pluriannuelles nécessaire dans ces différents cadres



Mission 2:

Sur la base de l'évaluation des différents niveaux de sécurité des locaux, un ensemble de solutions techniques simples, compatibles et fiables, au meilleur coût d'achat, d'installation et de maintenance est proposés, permettant la gestion d'un parc cohérent de matériels évolutifs.

S'assurer de la constitution et le suivi des bibliothèques de plans retraçant les différents dispositifs installés



Mission 3:

Mise en place de marchés publics relatifs à la pose, à l'entretien et à la maintenance des systèmes de sécurité:

- Rédaction des Cahier des charges des différents marchés

- Analyse technique des propositions reçues

- S'assurer de la conformité des prestations, effectuer la réception des poses et installations des matériels, organiser les visites préventives de maintenance, des essais réglementaire, déclencher immédiatement et suivre les interventions curatives en cas de dysfonctionnement.



Mission 4:

- Effectuer le suivi technique des réseaux de transmissions utilisés par les services installés sur le jardin des plantes et assurer la liaison avec les autorités administrative pour les autorisations, et avec les sociétés prestataires pour le bon fonctionnement général des installations.





Mission 5:

Participer à l’aide au choix, à l’exploitation et au suivi des applications logicielles, du paramétrage et du bon fonctionnement de la totalité des matériels et applicatifs de sécurité.

- Trouver des solutions logicielles adaptées et compatibles nécessaire au bon fonctionnement du service de sécurité (cahier d’évènement électronique exportable, gestion centralisée des alarmes, logiciels d’exploitation du PCS pour la télésurveillance et la vidéosurveillance sur les sites du Jardin des Plantes et en Régions, etc.).

- Assurer la formation des personnels désignés pour l’exploitation des matériels et logiciels (création des cartes d’accès aux bâtiments, paramétrage des profils, etc.)

- Mettre en place les opérations de sauvegardes des données, et s’assurer de leur parfaite intégrité

- Rédaction des documents d’exploitation, en assurant la mise à jour, et l’intégration dans les documents de procédures du service de sécurité.





Mes compétences :

Intrusion

Contrôle D'accès

Videosurveillance

Support Technique

Installation

Étude Budgétaire

Marché Publique