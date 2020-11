Moussa IAAZZA

Prénom : Moussa

Nom : Iaazza





FORMATIONS DE BASE





eMBA à l'ISCAE et Master Spécialisé en Finances à l'ISCAE thèse le Financement en Agro-industrie ISCAE (de lInstitut Supérieur de Commerce & dAdministration des Entreprises)



Cycle supérieur dAudit et de contrôle de Gestion (ESCA Management Casablanca)



Licence es Sciences économiques Gestion dEntreprise à la faculté des droits de Marrakech : 1991



D.E.U.G es Sciences économiques : 1989



Baccalauréat sciences économiques : 1986





EXPERIENCES

PROFESSIONNELLES





A ce jour : Directeur Administratif et Financier dans un groupe relevant des Private equity, opérant dans la distribution et l'industrie.



. Responsable département contrôle de gestion pour le compte des 2 sociétés MFPO et MRG.



Responsable Contrôle de Gestion et audit interne : sté Indusalim & Sté Sofadex-Puratos (agroalimentaire). juin 2000 à Septembre 2007.



Responsable service Contrôle de Gestion à la Sté DIMATIT & chargé de mission daudit auprès de la Direction générale (Groupe Châabi), missions dAudit assurées dans certaines sociétés du Groupe Châabi, et élaboration des Procédures de gestion : Dolbeau, Sametal, Plastumar, Dimatit, et fibro-ciment. Avril 1996 à juin 2000.



Affecté pour la mise en place du service contrôle de Gestion dans la Sté DOLBEAU SA négoce du même groupe. mai 1995 à avril 1996.



Contrôleur de Gestion-Adjoint à la Sté DIMATIT (Industrie Fibre-Ciment et PVC) janvier 1994 à mai 1995.



Stage de 5 mois à la Sté GROCERAME / KENITRA - 1993.



Service civil au Ministère de la Santé Publique - Econome à lHôpital soit 8 mois 1992 1993.







FORMATIONS COMPLEMENTAIRES





Evaluations des Entreprises, et fiscalité.



Finances du marché et gestion des risques.



Meetings et séminaires sur Audit interne, système de contrôle interne, évaluation des entreprises, analyse des coûts et contrôle de gestion.



Meetings de formation Puratos-Groupe Bruxelles / Belgique dans le cadre des fondamentaux groupe.



Système et logiciels d