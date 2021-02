Moussa TIMERA

Account Manager sur le périmètre BPCE, j'ai en charge les activités spécialisées de Natixis et ses filiales.



Mon poste consiste à accompagner les directions métiers et la direction des systèmes d'information de mes clients dans leur sourcing en proposant nos offres de prestations(assistance techniques, forfait, intégration, centre de services ou externalisation hors site). La répartition entre le farming et le l'hunting est équilibrée.



Nos partenariats éditeurs nous offre la possibilité d'intégrer des solutions à forte valeur ajoutée chez nos clients: Cross selling, master data management, CRM, SOA, Business Intelligence...



L'outsourcing véritable levier de croissance est une des composante qui m'intéresse particulièrement.



L'envergure internationale, l'organisation matricielle et la qualité de notre savoir faire nous permettent de nous positionner comme acteur global dans le conseil et l'IT.



Qualités: sens des responsabilités, orientation client, networking



Mes compétences :

Banque

Banque Privée

BFI

Business

Centre de services

Fédérer

Finance

Informatique

Mangement

Microsoft CRM

Outsourcing

POC

SIRH

Sophis

summit

TMA

Vente