Muriel AGATOR

Passionnée des arts créatifs, je deviens désigner tricot, pour enfants et poupées en 2007.



En 2009, je crée une marque, Kids tricots et un site internet du même nom.

On y trouve des fiches tricots et de la laine à tricoter.



J'arrête cette activité en 2014 et entre 2015 et 2018, je repars dans la vente pour des enseignes comme Maison Adam, DPAM, DPM, Maisons du monde et Autour de bébé.



Actuellement, je suis de nouveau aux commandes d'un site internet et d'une nouvelle marque que j'ai crée, Txiki-txiki, qui veut dire "minuscule" en Basque.



Je crée à nouveau des tricots pour enfants et poupées et je gère le site internet Txiki-txiki où l'on peut trouver les fiches tricots, les kits à tricoter, du fait main mais aussi des poupées et des jouets en bois et en osier.



Mes compétences :

Prestashop

Merchandising

Techniques de vente

Modalité d'accueil

Gestion comptable et administrative

Techniques pédagogiques

Règles de gestion de stocks

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel