Muriel DE LAMARZELLE

Passionnée par la Communication et l’univers du luxe, j’apprécie de résoudre les problématiques d’image. Je sais mobiliser les ressources internes et coordonner les acteurs externes. Je cherche un environnement où la création et l’expérience client ont une place importante.

Contribuer à la performance d’une entreprise, faire rayonner une marque, asseoir son image, créer de la valeur, c’est ainsi que je conçois mon métier.

Ma cible : mode, design, hôtellerie de luxe, événementiel.



Mes compétences :

Développement

Management

Communication

Communication événementielle

Stratégie digitale

Marketing opérationnel

Stratégie de communication

Gestion de projet