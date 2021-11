Mon expérience opérationnelle ainsi que ma double compétence de généraliste et d’expertise RH me permettent d’avoir une vision globale des problématiques RH et d’être capable de les intégrer plus largement dans la stratégie de l’entreprise.



Aujourd'hui je mets ma vision et mon approche RH au service de l'entreprise afin que les notions de ressources humaines et de performance soient en cohérence.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Recrutement

Ingénierie de formation

Conseil RH