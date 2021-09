10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'entreprise.

10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du cheval, de l'enseignement, de l'éducation, de la formation.

Formée au Montana (USA)



Coach certifiée formée à l'ICI (Institut de Coaching International), icicoach,



Formatrice et enseignante,

Instructeur d'équitation Ethologique (BFEE3)agréé FFE (fédération française d'équitation) selon la méthode Pat Parelli



LE HORSE and COACHING : Le Cheval au service de l'Entreprise, de ses dirigeants et de ses employés.

Pratique développée aux États-Unis.



Mission - Vision de MH Consulting : compléter votre savoir faire, votre expertise technique par un savoir être pour développer vos talents de managers.



Organisation de séminaires, coaching individuel, coaching d'équipe.



Passer de la connaissance à l'action, du savoir au faire grace au cheval.



Partenaire du réseau Horses & Coaching



Reportages à visionner :



www.muriel-horrein.fr



https://www.youtube.com/watch?v=9Nq5xyLYs7U



Les points forts du horse & coaching :



•communiquer efficacement au sein de l'entreprise,



•favoriser l'adhésion et mobiliser son équipe,



•développer ses qualités de leader et son charisme,



•mesurer l'impact que l'on génère,



•agir en temps réel,



•mise en œuvre des conditions favorables à une collaboration durable



Compétences



La Valeur Ajoutée de MH Consulting: expérience concrète, en temps réel qui facilite et accélère le changement.

Le cheval mettra en évidence votre qualité relationnelle afin d'obtenir une Relation gagnant - gagnant.



Mes compétences :

Ressources humaines

Leadership

Coaching

Conduite du changement

Teambuilding

Management