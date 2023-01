Muriel MARIN

Mon parcours commence dans le développement d'actifs naturels objectivés.

Puis il se poursuit dans la formulation et la production de produits cosmétiques, la rédaction des dossiers réglementaires et les achats.

Dans le secteur de la sous-traitance cosmétique, le développement, la production, les achats, la réglementation, le support technique et commercial sont mes domaines de compétence.



Mes compétences :

Gestion des achats

Gestion de projet

Gestion de la production

Veille réglementaire

Formulation cosmétique

Management opérationnel

Planification