Muriel RIPERT

Récemment diplômée d'HEC Paris en Management de Grands Projets à la suite d'une formation d'Ingénieur de l'INSA de Lyon, mes expériences m'ont permis de développer des capacités d'organisation et de management transverse en équipes pluridisciplinaires et internationales.

Mon objectif est d'occuper un poste en management de projet, afin de mettre mes compétences, ma motivation et mon engagement au service de ma future entreprise.

N'hésitez pas à me contacter !