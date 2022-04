Muriel ROGER

COMMUNIQUER, TRANSMETTRE, CONVAINCRE

Quel que soit le métier, cela a toujours été le fil directeur.



Slacheuse parce que j'ai eu à cœur de développer l'ensemble de mes compétences durant mon parcours professionnel, vous pouvez faire appel à moi pour mes compétences de Consultante-formatrice en management, communication et développement personnel, pour mes compétences en tant que Community manager et/ou web rédactrice, ou même encore, pour du storytelling puisque je suis aussi romancière. Bien sûr, si je pouvais combiner tout cela ou presque dans un seul poste...



 Stratégie digitale et stratégie de contenu. Adaptation par rapport aux objectifs

 Création de site web sous WordPress

 Community management et rédaction de contenus SEO

 Curation de contenu, veille opérationnelle, gestion de l’écosystème marketing/communication

 E-réputation

 SEM et Suivi des KPIs : statistiques web, stats réseaux sociaux, recoupements avec ventes, etc.

 Compétences techniques : Photoshop, Indesign, CMS : Wordpress, Dreamweaver, HTML5, CSS



Mes compétences :

Animation de formations

Marketing opérationnel

Journalisme

Rédaction de contenus

Rédaction web

Formation professionnelle

Coaching

Conseil et Accompagnement

Webmarketing

Management

Référencement internet

Gestion de projet